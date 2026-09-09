Детский сад в Анапе закрыли после атаки украинских БПЛА
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Игорь Чигарев
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В городе также повреждены три школы.
В результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Анапе закрыт детский сад № 5. Об этом заявили в оперативном штабе региона.
В здании выбиты окна.
«Учреждение не работает. При необходимости на время восстановительных работ детей примет расположенный неподалеку детский сад», — заявили в Telegram-канале ведомства.
Также авторы публикации уточнили, что остекление повреждено в Новороссийске в школе № 15, а также в детских садах № 10 и № 22. Занятия полностью отменены, несовершеннолетние находятся по местам жительства. Оперативные службы устраняют последствия атаки.
Кроме того, повреждения получило здание взрослой поликлиники. Прием пациентов временно проводят в помещениях по улице Первомайская, 11.
Ранее 5-tv.ru писал, что массированный налет БПЛА на Краснодарский край привел к повреждениям гражданской инфраструктуры в различных районах Анапы. Так, помимо детского сада обломки дронов повредили три частных дома.
Также фрагменты аппарата упали в лесном массиве на территории заповедника в районе Малого Утриша, где начался пожар.
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