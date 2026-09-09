Хандра: почему осенью падает настроение и как себе помочь

Во время осенней хандры нужно больше двигаться и правильно питаться

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Сокращение светового дня может влиять на сон, работоспособность и привычную активность.

С приходом осени многие замечают, что становится сложнее просыпаться по утрам, снижается работоспособность и чаще появляется желание отложить дела на потом. Такое состояние часто связывают с осенней хандрой. Специалисты отмечают: изменить самочувствие можно с помощью корректировки образа жизни, в том числе питания. Об этом сообщило URA.RU.

Почему осенью ухудшается настроение

Осенняя хандра связана не только с переменой погоды. Организм реагирует на сокращение светового дня и изменение привычного режима.

Когда солнечного света становится меньше, может снижаться выработка серотонина — вещества, которое влияет на настроение, и увеличиваться уровень мелатонина, отвечающего за сонливость. Из-за этого человек может чувствовать усталость, апатию и снижение активности. Еще одним фактором становится уменьшение выработки витамина D, который образуется в коже под воздействием солнечных лучей.

При этом важно отличать обычную сезонную хандру от депрессивного состояния. Если подавленное настроение сохраняется больше двух недель, исчезает интерес к привычным занятиям, а повседневные дела становятся тяжелыми, стоит обратиться за помощью к специалисту.

Какие продукты помогают бороться с осенней хандрой

По словам эксперта по питанию Елены Желяниной, рацион может влиять на эмоциональное состояние. В осеннее меню она советует добавлять продукты, которые поддерживают работу нервной системы.

Цельнозерновые продукты, включая макароны из твердых сортов пшеницы, помогают надолго сохранять чувство сытости и обеспечивают организм энергией. Также полезно включать в рацион зелень — шпинат, петрушку, рукколу.

Не стоит забывать о рыбе, особенно о лососе, скумбрии и сельди. Они являются источниками омега-3 жирных кислот, которые необходимы для нормальной работы нервной системы.

Как поддержать себя осенью

Помимо питания, специалисты рекомендуют уделять внимание режиму сна. Желательно ложиться и вставать примерно в одно время, а перед сном ограничивать использование гаджетов. Это помогает организму поддерживать естественные биоритмы.

Важную роль играет физическая активность. Не обязательно сразу выбирать интенсивные тренировки: начать можно с прогулок, зарядки или других занятий, которые приносят удовольствие. Регулярное движение помогает поддерживать уровень энергии.

Почему важно общение и уют

Поддержка близких помогает легче переживать период сезонного спада. Встречи с друзьями, совместные прогулки или новые домашние традиции могут положительно влиять на эмоциональное состояние.

Психологи также рекомендуют создавать вокруг себя комфортную обстановку: добавить в интерьер теплые оттенки, использовать приятные вещи, которые вызывают положительные эмоции. Помогают и простые занятия для удовольствия — просмотр комедий, чтение, посещение выставок или другие любимые дела.

Когда нужна помощь специалиста

Если изменение образа жизни не помогает, а состояние сохраняется длительное время, стоит обратиться к врачу. Психотерапевт или клинический психолог поможет определить причины ухудшения самочувствия и подобрать подходящие способы поддержки.

Забота о своем психологическом состоянии — важная часть общего здоровья. Своевременное внимание к сигналам организма помогает легче справляться с сезонными изменениями и сохранять активность в любое время года.

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