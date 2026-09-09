«Отразятся негативно»: Песков раскрыл позицию России по международным вопросам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Москва намерена ответить на высылку дипломатов из Венгрии, но при этом рассчитывает сохранить накопленный опыт взаимодействия двух стран.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге затронул несколько международных тем. Он рассказал о реакции России на высылку дипломатов из Венгрии, оценил ситуацию с газовыми хранилищами в Европе, а также сообщил о контактах по урегулированию конфликта на Украине и возможной встрече лидеров России, США и Китая.

Кремль пообещал ответить Венгрии

Дмитрий Песков заявил, что решение Венгрии выслать десять российских дипломатов негативно отразится на двусторонних отношениях Москвы и Будапешта.

«Отразятся они (действия Венгрии. — Прим. ред.) негативно. Безусловно, это не может не иметь негативных последствий для всего комплекса наших двусторонних отношений», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что Россия заинтересована в сохранении и дальнейшем развитии контактов с Венгрией.

По его словам, Москва не стремится наносить ущерб накопленному опыту взаимодействия двух стран. Однако ответ на недружественные действия последует.

У Европы проблемы с заполнением газовых хранилищ

Отдельно представитель Кремля высказался о ситуации с энергоснабжением в Европе. По его словам, даже при увеличении темпов закачки газа европейским странам не удастся полностью заполнить подземные хранилища до начала зимнего периода.

«Европейцы находятся сейчас в очень сложном положении, об этом неоднократно говорилось. У них проблемы с закачкой подземных хранилищ газа. И, даже выйдя на максимальные темпы закачки, они уже не сумеют это сделать до наступления зимы», — заявил Песков.

Он отметил, что с точки зрения экономической логики европейским странам следует искать более доступные источники энергии.

В качестве одного из вариантов представитель Кремля назвал российский трубопроводный и сжиженный газ.

Песков также заявил, что нынешний уровень биржевых цен на газ не является предельным и в дальнейшем возможны новые ценовые рекорды.

По его словам, одна из ниток «Северного потока» остается работоспособной и может быть запущена.

Готовой программы урегулирования конфликта на Украине нет

Представитель Кремля сообщил, что на данный момент не существует оформленных программ по урегулированию украинского конфликта.

«Мы не хотели и не будем в публичном формате обсуждать пункты. Оформленных программ в настоящий момент нет», — сказал он.

Так Песков прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио о возможности создания дорожной карты для возобновления трехсторонних переговоров.

При этом представитель президента отметил, что сохраняется общее стремление к возобновлению переговорного процесса.

По его словам, российская сторона продолжает контакты с представителями США.

Саммит России, США и Китая

Песков также рассказал, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп ранее обсуждали возможность проведения трехсторонней встречи с участием Китая.

«Безусловно, и ранее тоже такая потенциальная возможность упоминалась и такая возможность будет», — отметил представитель Кремля.

По его словам, встреча лидеров может пройти в ноябре в китайском Шэньчжэне в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ранее о такой возможности говорил помощник президента России Юрий Ушаков. Он отмечал, что проведение встречи зависит от организации со стороны принимающей страны.

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