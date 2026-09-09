Фото: Reuters/Vladislav Culiomza; 5-tv.ru

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Официальный представитель МИД России напомнила: 43% молдаван испытывают боль за происходящее в республике.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала президента Молдавии Майю Санду за ее заявления об «оккупации» страны. Об этом Захарова заявила на брифинге.

Дипломат назвала главу государства «бесстыжей» за попытку переписать историю в угоду Западу.

«Я сейчас пропущу то слово, которое я хотела бы сказать, просто скажу — бесстыжая ты. <…> Чем обернулась для молдаван румынская и позже нацистская оккупация с 1918 по 1944 годы, Санду предпочла не говорить», — заявила представитель МИД России, напомнив о голоде, расстрелах и репрессиях тех лет.

Она также обратила внимание на проведение в Кишиневе военного парада ко Дню независимости с участием подразделений Украины и стран НАТО, что местные эксперты назвали провокацией.

В заключение дипломат привела данные опроса, согласно которым 43% молдаван испытывают боль за происходящее в республике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Россия гарантирует защиту своим гражданам и соотечественникам в Приднестровье и в случае эскалации на левом берегу Днестра предпримет решительные меры. Дипломат подчеркнул, что риски обострения сохраняются, несмотря на мирные заявления Кишинева, и Москва внимательно следит за ситуацией.

Приднестровье, где большинство населения составляют русские и украинцы, в начале 1990-х годов вышло из состава Молдавии после неудачных попыток властей подавить сопротивление силой, и с 1992 года регион остается вне контроля Кишинева.

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