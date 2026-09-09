Блогер Ремесло получил обвинительное заключение по делу о фейках о ВС РФ

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Дело находится в Приморском районном суде Петербурга.

Блогер Илья Ремесло получил обвинительное заключение по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

«Ремесло действительно вручили обвинительное заключение, дело находится в Приморском райсуде Санкт-Петербурга», — передает слова защитника агентство.

В объединенной пресс-службе судов города также сообщили, что уголовное дело блогера зарегистрировано.

В тот же день уголовное дело поступило в Приморский районный суд Санкт-Петербурга. Ремесло предъявили обвинение по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. Блогер своей вины не признал.

Ранее Басманный районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Московский городской суд 26 августа признал законным арест Ремесло, отклонив его апелляционную жалобу.

В июле блогера направили в Институт имени В. П. Сербского для психиатрического обследования. Позже, 24 августа, его вернули в СИЗО, а по итогам экспертизы 27 августа Ремесло признали вменяемым. Заболеваний, влияющих на вменяемость, у него также не выявили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура потребовала оставить без изменений приговор Артему Чекалину. Представители надзорного ведомства выступили против удовлетворения апелляционных жалоб защиты и самого осужденного. В прокуратуре заявили, что решение Гагаринского районного суда Москвы является законным и оснований для смягчения наказания нет.

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