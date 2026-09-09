Отдавать честь в ВС Армении будут по стандартам НАТО

Фото: Zuma/ТАСС

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По словам инсайдера, бессмысленные нововведения вызывают недовольство.

В армии Армении ввели воинское приветствие по стандартам НАТО. Об этом сообщило издание Hraparak.am со ссылкой на инсайдеров.

«Армянская армия переходит на стандарты НАТО лишь в вопросах второстепенного характера. Например, военнослужащим предписано отныне отдавать честь без головного убора, следуя принятой в НАТО практике», — сообщили авторы публикации.

Ранее воинское приветствие выполнялось простым поднесением руки к фуражке. По словам инсайдера, военные недовольны бессмысленными нововведениями.

Министр обороны Армении Сурен Папикян заявил на своей странице в соцсети, что в национальной армии будет принят ряд изменений в соответствии со стандартами НАТО, однако не уточнил их характер. Судя по информации от осведомленных источников, он является формальным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Армения пытается «усидеть на двух стульях», сохранив отношения с Россией и угождая Североатлантическому альянсу. Стремление внешне «подтянуть» армию до уровня НАТО, очевидно, служит той же цели.

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