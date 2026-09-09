Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Bernd Elmenthaler; 5-tv.ru

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Германия готова содействовать ТЦК и собирать всю необходимую информацию.

В Берлине намерены выдавать Киеву украинцев призывного возраста. Глава МИД Германии заявил, что страна готова собирать для ТЦК всю информацию о военнообязанных — адреса, сведения о месте работы и регистрации. По словам министра, Киев тогда мог бы присылать уведомления и возвращать своих граждан на родину, а затем, очевидно, отправлять в руки военкомов.

«Мы же знаем, кто здесь живет, получает социальные пособия, кто зарегистрирован и у кого есть статус резидента. Я считаю, что мы можем обратиться к этим мужчинам, и что украинское правительство также сможет направить им письма с просьбой о задействовании на фронте», — сказал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

Также глава немецкой дипломатии публично напомнил Зеленскому о том, что любая поддержка должна окупаться. Он выразил недовольство объемом контрактов с производителями оружия Германии и прямо сказал, что хотел бы получать больше заказов со стороны киевского режима.

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