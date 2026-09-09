В США озвучили планы по Украине: мир до зимы или новый ультиматум

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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В Госдепе заговорили о «решении, которое устроит обе стороны».

В Вашингтоне подвели итоги визита своих спецпосланников в Москву и Киев. По словам госсекретаря США, диалог получился содержательным. Также Рубио сообщил, что переговоры по Украине могут возобновиться до зимы, и озвучил планы на ближайшую перспективу.

«Не хочу проявлять излишний оптимизм, но и пессимизма не испытываю: полагаю, что в ближайшие недели существует возможность разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, прийти к решению, которое устроит обе стороны, ведь именно это необходимо для завершения конфликта», — сказал госсекретарь США Марко Рубио.

Напомним, поездка посланников Трампа — Уиткоффа и Кушнера — проходила в несколько этапов. Сначала их принимали в Кремле, затем они отправились к Зеленскому, далее подключились представители ЕС. А накануне визит американской делегации по телефону лично обсудили Владимир Путин и Дональд Трамп.

К разговору лидеров было пристальное внимание западной прессы. Ведущие телеканалы выпускали материалы с пометкой «Срочно» и отмечали, что президенты России и США позитивно оценили дипломатические усилия.

А вот европейские издания предсказуемо обеспокоились возможным сближением Москвы и Вашингтона. Немецкое издание Tagesschau прямо говорит о разном подходе ЕС и Штатов к решению украинского конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о выгоде от восстановления отношений России и США.

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