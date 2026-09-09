Уже в России: Онищенко рассказал об опасностях нового штамма туберкулеза

Геннадий Онищенко: эпидемии из-за штамма туберкулеза EurA1.1 в России не будет

Фото, видео: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov; ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Возбудители способны приспосабливаться к препаратам, особенно при нарушении условий терапии.

Штамм туберкулеза EurA1.1 выявляют в странах Евросоюза, Белоруссии и нескольких регионах России, в том числе в Псковской области. Ситуацию в беседе с 5-tv.ru оценил академик РАН Геннадий Онищенко.

Специалист объяснил, насколько уникальным является этот вариант инфекции, почему у возбудителей формируется устойчивость к антибиотикам и есть ли основания опасаться эпидемии.

Онищенко не увидел уникальности в новом устойчивом штамме

По словам Геннадия Онищенко, появление устойчивого к антибиотикам штамма туберкулеза само по себе не является уникальным событием.

Специалист отметил, что микроорганизмы постепенно приобретают устойчивость к препаратам, поэтому появление очередного такого варианта нельзя считать чем-то принципиально новым.

«Он не оригинален. <…> Пока у нас этих устойчивых штампов хватает. А как он будет распространяться или не будет распространяться, многое зависит от того, как сработает наша фтизиатрическая служба», — заявил Онищенко.

При этом академик назвал саму тенденцию появления новых штаммов негативной. Устойчивость возбудителя к лечению создает дополнительные сложности для борьбы с инфекцией.

Причину устойчивости Онищенко связал с нарушением лечения

Онищенко обратил внимание на то, что устойчивость инфекций может формироваться, в частности, из-за несоблюдения правил терапии. По его словам, проблема касается не только туберкулеза, но и других инфекционных заболеваний.

«Выживать хотят, они хотят жить. Этому способствует то, что так в процессе лечения нарушаются регламент. Так и не только туберкулез, а вообще любая инфекция», — объяснил специалист.

Он также напомнил, что туберкулез относится к хроническим инфекциям. Кроме того, Онищенко отдельно подчеркнул, что антибиотики не действуют на вирусы.

«Да ну бросьте вы эпидемию»

Отдельно специалист прокомментировал вероятность эпидемии нового штамма в России. Онищенко призвал не делать преждевременных выводов о масштабной угрозе и напомнил, что человечество сталкивалось с туберкулезом задолго до появления современных методов лечения.

«Да ну бросьте вы эпидемию. Были эпидемии, когда мы их не умели лечить?» — сказал академик.

При этом Онищенко отметил факторы, которые действительно требуют внимания. В частности, он указал на пенитенциарную систему, где заболеваемость туберкулезом традиционно выше из-за условий содержания.

Также специалист упомянул сочетание туберкулеза и ВИЧ. По его словам, при ослабленном иммунитете инфекция получает больше возможностей для распространения.

Что в итоге?

Геннадий Онищенко не считает появление устойчивого штамма туберкулеза уникальным явлением и не видит оснований говорить о неизбежной эпидемии. При этом специалист оценивает саму тенденцию как негативную и обращает внимание на проблему устойчивости инфекций к антибиотикам.

В числе факторов, влияющих на ситуацию, он назвал соблюдение правил лечения, условия в местах массового пребывания людей и состояние иммунной системы.

При этом дальнейшее распространение нового варианта, по его оценке, во многом будет зависеть от эффективности работы фтизиатрической службы.

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