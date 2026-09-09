Бурый сезон: в Кузбассе ввели режим повышенной готовности из-за медведей

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Bein

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Активность диких животных в этот период наблюдается и в других российских регионах.

В пяти округах Кемеровской области власти усилили меры безопасности из-за участившихся случаев выхода медведей к людям. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости министр лесного комплекса и охотничьего хозяйства региона Евгений Бойко.

Особый режим действует в Калтанском, Осинниковском и Прокопьевском городских округах, а также в Таштагольском и Междуреченском муниципальных округах.

Решение принято на фоне активизации диких животных и роста угрозы для жителей. Введение режима повышенной готовности позволяет задействовать необходимые силы и службы для предупреждения возможных происшествий.

Медвежья активность в этот период наблюдается и в других российских регионах. Ранее режим повышенной готовности из-за угрозы нападений хищников ввели в Петропавловске-Камчатском.

Глава Петропавловск-Камчатского городского округа Андрей Воровский заявил, что меры направлены прежде всего на предотвращение угрозы жизни жителей, в особенности несовершеннолетних. Власти при этом оценивают ситуацию как контролируемую.

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