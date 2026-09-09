Побили рекорд: в Биробиджане испекли халу длиной 12 метров

Фото: Telegram/ЕАО – территория действий/eaoru

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Главной целью было превзойти достижение Нью-Йорка 2015 года.

На XIV Международном фестивале еврейской культуры и искусства в Биробиджане испекли халу длиной 12 метров, установив новый мировой рекорд. Об этом сообщило правительство Еврейской автономной области в мессенджере МАКС.

Организаторы отметили, что главной целью было превзойти достижение Нью-Йорка 2015 года (10,5 метров).

Фото: Telegram/ЕАО — территория действий/eaoru

Гигантскую халу приготовили по традиционной рецептуре с соблюдением всех требований кашрута, после чего ее смогли продегустировать жители и гости города. Фестиваль, возрожденный после восьмилетнего перерыва по инициативе губернатора ЕАО Марии Костюк, продлится до 10 сентября. В программе — концерты, мастер-классы и выставки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в американском штате Висконсин на продажу выставили старейший в мире съедобный чеддер, созревавший в холодильнике около 40 лет. Уникальный продукт весом около 18 килограммов был случайно обнаружен 73-летним сыроделом Эдом Заном в его магазине в городе Оконто, когда он решил закрыть бизнес и наводил порядок на складе.

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