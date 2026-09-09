Первый праздник «Атаки титанов»: что нужно знать о культовом аниме

Первый праздник в честь «Атаки титанов» отмечается 9 сентября

Фото: Кадр из аниме «Атака титанов», реж.: Тэцуро Араки,, 2013-2023г.

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За десять лет история о людях за стенами успела превратиться в масштабную драму, где практически каждое новое открытие меняло смысл уже увиденного.

«Атака титанов» началась как история о людях, которые прячутся за гигантскими стенами от пожирающих их титанов, но постепенно превратилась в сложную сагу о войне, наследии, политике и свободе.

За четыре сезона зрители узнали, что стены скрывают гораздо больше, чем казалось, а главный герой Эрен Йегер в итоге сам становится угрозой для всего мира.

Сегодня, 9 сентября, в Японии впервые официально отмечается день «Атаки титанов». Праздник поклонников — отличный повод вспомнить, с чего началась история Эрена Йегера, почему титаны стали мировым культурным феноменом и какие детали сделали сериал одним из самых обсуждаемых аниме своего поколения. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

С чего начинается «Атака титанов»

Фото: Кадр из аниме «Атака титанов», реж.: Тэцуро Араки,, 2013-2023г.

В начале истории герои живут на острове Парадиз внутри трех концентрических стен — Марии, Розы и Сины. За ними находятся территории, населенные титанами.

Титаны выглядят как гигантские люди, однако не обладают обычным человеческим разумом и охотятся на людей. Их происхождение долго остается главной загадкой.

Эрен Йегер живет в городе Шиганшина вместе с матерью Карлой, приемной сестрой Микасой Аккерман и другом Армином Арлертом.

Все меняется, когда появляется Колоссальный титан. Он пробивает ворота внешней стены, после чего в город проникают другие титаны. Бронированный титан разрушает еще один участок укреплений.

Эрен видит, как его мать оказывается зажатой обломками дома. Титан поднимает ее и съедает на глазах у сына.

После этого Эрен решает вступить в Разведкорпус и уничтожить всех титанов.

Кто на самом деле является титанами

Фото: Кадр из аниме «Атака титанов», реж.: Тэцуро Араки,, 2013-2023г.

Один из главных сюжетных поворотов заключается в том, что титаны — не отдельный вид существ.

Большинство обычных титанов являются элдийцами, превращенными в гигантов. Сделать это можно с помощью специальной сыворотки.

При этом существует Девять особых титанов. Их обладатели сохраняют человеческий разум и могут по собственной воле превращаться в гигантов.

Именно поэтому в первых сезонах некоторые персонажи, казавшиеся обычными людьми, оказываются титанами.

Кто скрывался под Бронированным и Колоссальным титанами

Фото: Кадр из аниме «Атака титанов», реж.: Тэцуро Араки,, 2013-2023г.

В начале аниме зрители видят двух гигантских титанов, которые становятся причиной катастрофы. Колоссальный титан пробивает внешние ворота, а покрытый твердой броней Бронированный титан разрушает другие укрепления.

После их нападения город Шиганшина оказывается во власти обычных титанов, а Эрен теряет мать.

Почти два сезона зритель не знает, кто управляет этими существами. Затем происходит одно из главных раскрытий сериала: Бронированным титаном оказывается Райнер Браун — товарищ Эрена по военной подготовке, а Колоссальным — Бертольд Гувер, еще один знакомый героя.

Они вместе с еще одним кадетом Энни Леонхарт, которая является Женской особью титана, прибыли на Парадиз с заданием найти Титана Прародителя и вернуть его народу Марлии — стране, которая является противником Парадиза.

Почему Эрен сам стал титаном

Фото: Кадр из аниме «Атака титанов», реж.: Тэцуро Араки,, 2013-2023г.

После поступления в Разведкорпус Эрен узнает, что способен превращаться в титана. Позже раскрывается, что он получил силу от собственного отца Гриши Йегера.

Гриша обладал Титаном Атакующим, а затем получил силу Титана Прародителя после убийства девушки из правящей Парадизом династии Фриды Рейсс. После этого он передал свои способности сыну.

Для этого Гриша сделал Эрену укол сыворотки. Эрен превратился в обычного титана, съел отца и получил сразу две силы — Титана Атакующего и Прародителя.

Кто такие элдийцы и марлийцы

Фото: Кадр из аниме «Атака титанов», реж.: Тэцуро Араки,, 2013-2023г.

В третьем сезоне история резко меняет масштаб. Герои узнают, что за стенами существует огромный мир. Люди на Парадизе — не последние представители человечества.

Главный противник острова — государство Марлия. Элдийцы обладают способностью превращаться в титанов и поэтому подвергаются дискриминации со стороны марлийцев. Их содержат в специальных районах, а детей обучают становиться воинами.

Парадиз оказывается не последним оплотом человечества, а островом, на котором живут потомки древней Элдийской империи.

Именно этот поворот превращает «Атаку титанов» из истории о выживании людей внутри стен в рассказ о многолетнем конфликте двух народов.

Что такое Титан Прародитель

Фото: Кадр из аниме «Атака титанов», реж.: Тэцуро Араки,, 2013-2023г.

Титан Прародитель считается самым могущественным из Девяти. Его сила позволяет воздействовать на других элдийцев и титанов, а также менять воспоминания людей.

Изначально Прародитель находится в королевской семье Рейсс. Позже его получает Эрен.

Однако использовать полную силу Прародителя самостоятельно он не может. Для этого требуется контакт с человеком королевской крови.

Именно поэтому Эрен отправляется на контакт со своим сводным братом Зиком Йегером.

Кто такой Зик Йегер

Фото: Кадр из аниме «Атака титанов», реж.: Тэцуро Араки,, 2013-2023г.

Зик — сын Гриши Йегера от первого брака и сводный брат Эрена. Он обладает Титаном Зверем и также имеет королевскую кровь по материнской линии.

Зик предлагает собственный план решения конфликта между Марлией и Элдией: стерилизовать всех элдийцев, чтобы новые поколения больше не могли рождаться и становиться жертвами войны.

Эрен сначала делает вид, что поддерживает брата. Но у него совершенно другой план.

Что такое Гул Земли

Фото: Кадр из аниме «Атака титанов», реж.: Тэцуро Араки,, 2013-2023г.

Получив доступ к силе Прародителя, Эрен освобождает гигантских титанов, которые находятся внутри стен Парадиза.

Они начинают двигаться по миру, буквально уничтожая все на своем пути. Это событие получает название Гул Земли.

Эрен намерен уничтожить большую часть человечества за пределами Парадиза, чтобы обеспечить безопасность острова.

В итоге он действительно уничтожает около 80% человечества.

Именно после этого Армин, Микаса, Леви, Райнер, Энни, Пик и другие бывшие враги объединяются, чтобы остановить Эрена.

Почему друзья Эрена пошли против него

Фото: Кадр из аниме «Атака титанов», реж.: Тэцуро Араки,, 2013-2023г.

Эрен утверждает, что делает все ради свободы и защиты жителей Парадиза. Но его друзья понимают: Гул Земли приведет к гибели почти всего человечества.

В финальной битве они атакуют самого Эрена, который превратился в гигантского Титана Прародителя.

Армин принимает форму Колоссального титана, Райнер сражается в облике Бронированного, а остальные пытаются пробраться к Эрену.

В конце Микаса проникает к нему и отрезает ему голову. После смерти Эрена сила титанов исчезает.

Что происходит с Микасой

Фото: Кадр из аниме «Атака титанов», реж.: Тэцуро Араки,, 2013-2023г.

Микаса до последнего любит Эрена, но именно ей приходится поставить точку в его истории.

Перед финальной атакой она представляет другую жизнь — ту, в которой они могли бы сбежать вместе и прожить последние годы вдали от войны.

Однако в реальности Микаса выбирает остановить Эрена. После его смерти она продолжает жить, но не забывает его. В финале показано, что она навещает могилу Эрена под деревом.

Что стало с Армином

Фото: Кадр из аниме «Атака титанов», реж.: Тэцуро Араки,, 2013-2023г.

Друг Эрена — Армин — становится одним из главных людей, пытающихся остановить Гул Земли.

После смерти Эрена именно он объясняет марлийцам, что бывшие враги объединились против общего противника.

Армин и остальные выжившие герои становятся посредниками между Парадизом и внешним миром.

В финале Армин остается одним из тех, кто пытается добиться мира дипломатическим путем.

Чем заканчивается «Атака титанов»

Фото: Кадр из аниме «Атака титанов», реж.: Тэцуро Араки,, 2013-2023г.

После смерти Эрена война не заканчивается навсегда. Парадиз продолжает вооружаться, а между островом и остальным миром сохраняется напряженность.

Армин, Микаса и другие герои пытаются выступить в качестве послов и добиться мира. Но создатели намеренно не показывают идеального счастливого будущего.

В финальных сценах демонстрируется, что спустя много лет на Парадизе снова начинается война. Современный город уничтожают ракетами.

А еще значительно позже мальчик с собакой подходит к огромному дереву, под которым похоронен Эрен. Внутри дерева находится проход, напоминающий место, где когда-то прародительница титанов Имир получила силу титанов.

Почему финал «Атаки титанов» вызвал споры

Фото: Кадр из аниме «Атака титанов», реж.: Тэцуро Араки,, 2013-2023г.

Главная причина споров — судьба Эрена. На протяжении большей части истории он мечтает о свободе, но в итоге сам становится причиной массового уничтожения людей.

При этом Эрен понимает, что его должны остановить. Он сознательно доводит ситуацию до момента, когда его друзья смогут убить его и одновременно стать для остального мира спасителями.

В финале Армин узнает от Эрена, что тот любил Микасу, не хотел умирать и болезненно воспринимал мысль о ее будущем с другим человеком. При этом Эрен все равно продолжил свой план.

Сколько сезонов у «Атаки титанов»

Фото: Кадр из аниме «Атака титанов», реж.: Тэцуро Араки,, 2013-2023г.

Аниме состоит из четырех сезонов. Премьера состоялась в 2013 году, а финальная часть вышла в 2023. Последние события были оформлены в виде двух больших специальных эпизодов, которые завершили десятилетнюю телевизионную историю.

При этом оригинальная манга Хадзимэ Исаямы завершилась в 2021 году и насчитывает 139 глав.

В чем феномен «Атаки титанов»

Фото: Кадр из аниме «Атака титанов», реж.: Тэцуро Араки,, 2013-2023г.

Главный прием истории — постоянное переосмысление того, что зритель уже знает.

Сначала титаны кажутся бездумными чудовищами. Затем выясняется, что они были людьми. Потом оказывается, что стены построены из гигантских титанов. Затем выясняется существование Марлии, а Эрен из героя превращается в главного противника финальной части.

Даже первая серия получает новый смысл после раскрытия истории Прародительницы Имир, силы титанов и способности Титана Атакующего видеть воспоминания будущих носителей.

Именно поэтому «Атака титанов» работает не только как боевик с гигантскими монстрами, но и как история, в которой практически каждый крупный сюжетный поворот заставляет заново оценивать события предыдущих сезонов.

Почему «Атака титанов» не только про сражения

Фото: Кадр из аниме «Атака титанов», реж.: Тэцуро Араки,, 2013-2023г.

Хотя в сериале много масштабных боевых сцен, постепенно он становится гораздо больше обычной истории о борьбе людей с монстрами.

В центре оказываются вопросы:

что такое свобода;

можно ли оправдать насилие;

как война меняет людей;

можно ли разорвать круг ненависти;

где проходит граница между защитой и местью.

Именно поэтому сериал заинтересовал не только поклонников экшена, но и зрителей, которым интересны сложные драматические истории.

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