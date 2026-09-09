Исчезли почти год назад: поиски пропавшей семьи Усольцевых могут возобновиться

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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У следователей по-прежнему нет зацепок.

Поисковые работы в районе исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае сейчас не проводятся, однако в будущем их могут продолжить. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Поиски на местности временно приостановлены. Когда именно специалисты могут вернуться к обследованию территории, пока неизвестно.

«На данный момент поиски на местности не ведутся — о том, будут ли они возобновлены позднее, пока нет информации. Однако они могут быть продолжены при определенных условиях», — приводит агентство сообщение центра.

Сергей, Ирина и их дочь Арина Усольцевы пропали в сентябре 2025 года в районе Минской петли, когда направлялись к горе Буратинка. Их автомобиль обнаружили у предполагаемого начала маршрута, однако установить дальнейшее направление семьи не удалось.

Ранее представитель главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова сообщала, что новые поисковые мероприятия пока не планируются.

Опытный турист Алексей Кулеш также оценивал вероятность обнаружения семьи как крайне низкую.

При этом Национальный центр не исключил возможность возвращения поисковых групп на местность. Конкретные условия, при которых работы могут быть возобновлены, организация пока не уточнила.

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