«Ньюстальгия»: в российские рестораны возвращаются бабушкины рецепты
В российские рестораны возвращается тренд на бабушкины рецепты
Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra
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Проверенные временем блюда предстают в новом исполнении.
В российские рестораны вернулся тренд на бабушкины рецепты. Об этом Газета.ру рассказал основатель сети ресторанов русской кухни Михаил Гончаров.
По словам эксперта, интерес к старым блюдам возродился, потому что они снова кажутся публике новыми и необычными.
Например, около пятнадцати лет назад жюльен казался слишком «бабушкиным» и скучным, а сегодня в формате блинного рулета стал одной из самых успешных позиций. Рестораторы называют этот феномен «ньюстальгия» — современное переосмысление знакомых вкусов с использованием премиальных ингредиентов и инновационных технологий.
При этом в ресторанах не буквально копируют домашние рецепты, поскольку там другое оборудование и технологии.
«Ресторан, беря за основу старый домашний рецепт, почти всегда добавляет в него что-то свое, например неожиданный ингредиент или новый соус», — объяснил Гончаров.
Для старшего поколения это знакомое блюдо в новом прочтении, а для молодых — новое интересное сочетание. Люди ищут комфорт и искренние эмоции, и еда становится тем «транспортом», который позволяет на время вернуться в детство, но уже в современной интерпретации.
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