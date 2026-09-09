Армия России поразила судно с военным грузом рядом с портом Одесса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Сухогруз был уничтожен на входе в доки.

Российские военнослужащие поразили судно с военными грузами во время его перехода в порт Одесса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На переходе морем в порт „Одесса“ уничтожено морское судно типа „сухогруз“, осуществлявшее доставку военных грузов на Украину», — заявили в военном ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы противовоздушной обороны России за ночь уничтожили почти 600 украинских дронов.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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