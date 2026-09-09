Погибли четыре человека: что известно об атаке беспилотников ВСУ на Кубань
Массированная атака беспилотников ВСУ затронула несколько районов Кубани
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Украинские формирования целились по гражданским объектам: частным домам, православным храмам и детским садам.
Массированная атака беспилотников ВСУ затронула несколько районов Краснодарского края. В Новороссийске погибли четыре человека, включая ребенка. Подробнее — в материале 5-tv.ru.
Самый продолжительный налет зафиксировали в Геленджике
Геленджик ночью подвергся самому массовому и продолжительному налету украинских беспилотников за последнее время. По словам главы города Алексея Богодистова, дроны фиксировали и уничтожали средствами противовоздушной обороны на протяжении всей ночи.
«Минувшая ночь была самая тревожная для Геленджика. Налет вражеских беспилотников на город был самый массовый и продолжительный», — заявил Богодистов.
В Новороссийске погибли четыре человека
Наиболее тяжелые последствия атаки зафиксированы в Новороссийске. Погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще 29 жителей получили ранения.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что удары наносятся по гражданским объектам.
В результате атаки повреждены три частных и пять многоквартирных домов, детский сад и православный храм. Кроме того, после падения обломков беспилотника произошли возгорания на территории одного из предприятий и возле частного жилого дома. По предварительным данным, там никто не пострадал.
В Анапе загорелся лесной массив
В Анапе обломки беспилотника повредили три частных дома и детский сад. Информации о пострадавших не поступало.
Кроме того, фрагменты аппарата упали в лесном массиве на территории заповедника в районе Малого Утриша. Там начался пожар. Площадь возгорания пока уточняется.
Из-за сложного рельефа спасатели тушат огонь вручную. К месту происшествия направляются дополнительные силы, также в МЧС направлен запрос на привлечение авиации.
Обломки БПЛА повредили дома в двух районах
Последствия атаки зафиксировали также в Темрюкском и Крымском районах Краснодарского края.
В Темрюке фрагменты беспилотника повредили балкон и окна двух квартир в многоэтажном доме. В Крымске обломки упали на крышу частного дома. В обоих случаях обошлось без пострадавших.
В настоящее время в Крымском и Темрюкском районах продолжаются восстановительные работы.
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