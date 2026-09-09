Квоты выделены: тунец на Дальнем Востоке может стать промысловой рыбой

Фото, видео: www.globallookpress.com/Norbert Probst; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пока этот вид добывают только если он сам заплывает в сети, охотясь на других.

В одном из регионов Дальнего Востока нашествию хищников оказались рады и объявили квоты на вылов. Теперь на Сахалине готовятся добывать тунца тоннами. Ученые убедились, что рыбы пришло много, и ее можно сделать промысловой.

Но кто реально готов воспользоваться разрешением? Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера все выяснил.

Особые удила, усиленные катушки лески и тизер-бары — так называется разноцветная снасть для лова. Минимальный набор охотника на тунца. Цена такого комплекта — около 150 тысяч. На один выход нужно как минимум три таких комплекта.

Тунца приходится буквально выслеживать, и проще всего обнаружить его во время охоты.

Тунца ловят троллингами. Катер часами на невысокой скорости бороздит Тихий океан в погоне за рыбой, чтобы найти места кормежки. Это огромные затраты на топливо. Но если удача улыбнулась — рыбаки свои уловы обязательно выкладывают в социальные сети.

Привычка хвастать уловом оказалась полезной. Такие ролики в соцсетях для ученых — косвенный признак миграции вида по океанским течениям. Хищник идет за косяками сардины, селедки и скумбрии. Учитывая все эти данные, наука сделала вывод: вид теперь можно сделать промысловым. На следующий год у берегов Сахалина выделены квоты на тунца.

«Явно запасы синеперого тунца находятся на подъеме. Именно поэтому он стал заходить в наши воды, распространяется гораздо дальше, чем в традиционные периоды своей невысокой численности. Поэтому те объемы, которые мы рекомендуем к изъятию, в условиях таких масштабных миграций никак не повлияют на численность в целом популяции», — сказал заместитель руководителя Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Александр Буслов.

Объявление вида промысловым запускает череду юридических процессов, которые позволяют рыбе попасть на стол к покупателям. Любительский лов — это «для себя», он не предполагает торговли. Вот почему сахалинского тунца в магазине не найти.

«Уже покупатели приходят и спрашивают. Многие приходят почаще», — говорит продавец Тамара Иванова.

Двухсоткилограммового тунца рыбаки даже не могли сдать в рестораны — на него не делали ветеринарно-сопроводительные документы. В Приморье и на Сахалине, где в этом году случилась настоящая тунцовая лихорадка, шеф-повара Дальнего Востока к этому продукту давно готовы.

«Мы готовили шурпу, татаки из тунца с пюре из кимчи, мы готовили чахан — это плов с тунцом. Мы готовили нисуаз необычный с тунцом. Мы добавили туда вместо фасоли папоротник, сделали ореховую заправку. Поиграли немножко с продуктами», — рассказал повар Михаил.

Пока профессиональные рыбаки добывают тунца исключительно в прилове — то есть если он сам заплывал в сети, когда охотились на другой вид рыбы.

«Если заниматься этим серьезно, то это совсем другие быстроходные сейнеры, либо это кошельковый лов, либо это ярусный лов. Но это суда уже по 25-30 миллионов долларов. В России их нет и никогда не делали. Либо можно покупать за рубежом, либо проектировать новое оборудование. У России есть неплохой опыт судостроения. И хотя не строились тунцеловы, но по современным проектам, с учетом современных возможностей оборудования, я думаю, тоже можно все это построить», — сказал исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

Пока квота от науки — это 780 тонн тунца на весь Дальний Восток. При весе одного около 200 килограммов получается четыре тысячи штук. Экономически для больших промышленников — сомнительный проект, поэтому рынок надеется, что квотами заинтересуется мелкий бизнес.

Сложность промышленной ловли тунца еще и в постоянной миграции этой рыбы. Всего за один летний сезон тунец прошел путь из Приморского края в Хабаровский, оттуда на Сахалин, а сейчас косяки этой рыбы наблюдают на Камчатке.

Впрочем, на промышленный лов тунца и квоты уже отреагировала туристическая отрасль Дальнего Востока. Операторы разрабатывают специальные гастротуры, а рестораторы — спецменю, на случай, если мелкий бизнес включится в добычу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.