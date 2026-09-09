«Орлан», «Куб» и «Сокол»: как российская армия охотится на дроны ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Менять тактику и подстраивать технику под конкретную задачу — жизненная необходимость.

Пока дальние средства поражения решают задачи на большой глубине, непосредственно на передовой идет своя технологическая гонка. По словам наших бойцов, менять тактику и подстраивать технику под конкретную задачу — жизненная необходимость.

Одни решения усложняют, другие, наоборот, делают максимально простыми и доступными. Как это происходит у российских беспилотчиков на краснолиманском направлении — покажет военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Лесные пожары добавили концентрации и без того густой дымке от боевых прилетов. С одной стороны, мгла затрудняет видимость объектов на нашей земле для вражеских дронов, с другой — мешает работе и российских бойцов в тылу противника. Хорошо, что у «Орлана» есть независимая от РЭБ и погодных условий навигация.

—Ну, тут есть более такое управление. Есть вот «самолетик», штучка, чтобы ориентироваться в пространстве. Если связь потерялась, то можно вернуться по этому «самолетику».

— Этой крупности хватает, чтобы что-то видеть?

— Ну, тут можно приблизить.

— О, какой-то зум у него хороший!

— Просто сейчас погода не очень, не фокусирует, дымка идет. А так стараемся наблюдать.

«Орлан» — это автомат Калашникова среди БПЛА. Простой, надкжный, эффективный и многофункциональный.

«Орлан» часто работает вместе с «Кубами» в связке. Беспилотник и как разведчик, и как ретранслятор работает, обеспечивает устойчивый канал связи для «Куба». Но этой связке часто мешает вражеский РЭБ.

За день до приезда журналистов к военным аналогичный расчет «Орлана» был атакован противником. Бойцы остались живы, но никто не знает, как будет в этот раз.

Кажется, это самая быстрая подготовка к работе беспилотника, потому что она и самая рисковая в этом деле. В считанные секунды «Орлан» взлетит.

«Хан» — с детства фанат авиации. Четыре года назад по мобилизации попал в войска и стал одним из самых сильнейших беспилотчиков группировки «Запад». Однажды «Хан» выдержал непрерывный марафон в 3,5 суток, успев сменить пять беспилотников.

— Все с танка начиналось. И пошло движение. Поехал рядом следующий. Потом там же артиллерию нашли и все вот так на кураже, в общем, — сказал оператор БПЛА 25-й армии группировки войск «Запад» с позывным «Хан».

— Потом, наверное, глаза закрываешь, и у тебя эта карта постоянно?

— Да. Честно говоря, отходить надо было долго после такого.

25-я армия бьется на краснолиманском направлении. Там сейчас встречное движение: ВСУ контратакует, периодически попадая под действия «Ураганов» — реактивных.

«Работаем по тылам противника за Лиманом. Пакетом можем отработать: так, 3–4–5. По-разному. Всегда по-разному, работаем каждый день», — сказал командир взвода реактивной батареи 25-й армии группировки войск «Запад» с позывным «Физик».

Ежедневно идет и «соколиная охота» за дронами ВСУ. БПЛА-перехватчик «Сокол» — пример простой гениальности. Дешевый кусок обработанного пенопласта с батарейкой, камерой и ручной гранатой может легко уничтожить своего украинского тезку «Сокол-300» стоимостью в пару миллионов долларов.

«Самое простое — встать на его маршрут, встать в хвост метров на 50 выше, и зайти сверху на него под небольшим углом. Потому что если заходить сзади, могут быть потоки вихревые, и тебя просто свалит», — сказал оператор БПЛА 25-й армии группировки войск «Запад» с позывным «Хантер».

Тенденция удешевления производства ударных беспилотников не может не радовать. В современной многолетней военной кампании это залог успеха. Побеждает тот, кто умеет быстрее перестраиваться. И у отечественного ВПК все для этого есть.

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