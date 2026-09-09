Чего ждать к концу 2027 года? Математик ушел из сферы ИИ из-за страха за человечество

Фото: 5-tv.ru

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Теперь ученый планирует заняться поэзией.

Математик из Великобритании — 27-летний Джейкоб Коксон — решил покинуть сферу искусственного интеллекта, опасаясь, что гонка технологических компаний за создание все более мощных систем может привести к потере контроля над ними. Об этом сообщила The Wall Street Journal.

О своем решении исследователь, ранее работавший в Anthropic и OpenAI, рассказал из-за страха о дальнейшем развитии ИИ. По его оценке, при сохранении нынешних темпов катастрофа может реализоваться уже к концу 2027 года.

«Мы движемся к наиболее жестким из этих сценариев, при которых уже к концу следующего года ситуация может выйти из-под контроля», — отметил ученый.

По его словам, внутри Anthropic также все чаще обсуждаются оценки, согласно которым развитие технологий приближается к «критической точке» и «эндшпилю».

Исследователь перешел из OpenAI в Anthropic в начале 2026 года. Он рассчитывал работать в компании, которая уделяет особое внимание безопасности ИИ.

Однако со временем Коксон пришел к выводу, что частный бизнес не способен самостоятельно обеспечить ответственное развитие таких технологий без государственного регулирования или согласованных мер по замедлению отрасли.

По словам математика, он не хочет участвовать в гонке по созданию систем, способных становиться все более автономными и самостоятельно совершенствоваться.

Коксон опасается, что в перспективе такие модели могут выйти из-под контроля и создать угрозу существованию человечества.

После ухода из технологической сферы исследователь намерен заняться изучением поэзии.

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