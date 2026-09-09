Первый складной iPhone уже близко: что покажет Apple на презентации новинок

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Компания не подавалась трендам, а теперь пытается нагнать конкурентов.

Apple проведет традиционную осеннюю презентацию 9 сентября. Мероприятие станет одним из самых ожидаемых за последние годы: компания готовится представить новые смартфоны, часы и первый складной iPhone.

Главной интригой станет не только обновление привычной линейки устройств, но и появление нового форм-фактора, которого поклонники бренда ждут несколько лет.

Особое внимание приковано к iPhone 18 Pro и iPhone Ultra со складным экраном. Кроме того, Apple может показать новые Apple Watch, AirPods и обновления программных платформ.

Помимо главных устройств, Apple может представить несколько дополнительных новинок. Часть из них пока остается на уровне слухов, однако именно такие продукты часто становятся неожиданными премьерами осенних мероприятий компании.

Покажут ли iPhone 18 на презентации Apple?

Главными устройствами презентации должны стать iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. При этом обычный iPhone 18, по данным инсайдеров, может не выйти осенью 2026 года и появиться только весной 2027 года вместе с другими более доступными моделями.

Такой подход станет изменением привычной стратегии Apple, когда вся линейка новых смартфонов представлялась одновременно в сентябре.

Ожидается, что версии Pro получат обновленный процессор A20 Pro, созданный с использованием более совершенного технологического процесса. Также среди возможных изменений называют улучшенную автономность, обновленный дисплей и изменения в системе камер.

Каким будет складной iPhone Ultra?

Главной новинкой презентации может стать первый складной смартфон Apple, который пока называют iPhone Ultra.

По предварительным данным, устройство будет выполнено в формате книги. В сложенном состоянии оно будет похоже на обычный смартфон, а в раскрытом — превращаться в небольшой планшет. Ожидается внешний экран около 5,5 дюйма и внутренний дисплей около 7,6–7,8 дюйма.

Apple долго не выходила на рынок складных смартфонов, несмотря на то что конкуренты уже представили несколько поколений таких устройств. Компания, как ожидается, делает ставку на надежность конструкции, качество экрана и удобство использования.

Стоимость нового устройства может оказаться значительно выше привычных моделей iPhone. По оценкам аналитиков, цена может перейти отметку в две тысячи долларов (около 173 тысяч рублей).

Что изменится в iPhone 18 Pro и Pro Max?

Среди ожидаемых обновлений:

новый процессор A20 Pro;

уменьшенный Dynamic Island;

улучшенная камера;

возможное появление регулируемой диафрагмы в основной камере;

новые варианты оформления корпуса;

увеличение времени работы от аккумулятора.

Также сообщается, что Pro Max может получить некоторые эксклюзивные возможности камеры и более емкий аккумулятор из-за увеличенного корпуса.

Покажут ли новые часы Apple Watch?

Новые поколения умных часов Apple, вероятно, получат обновленный процессор и улучшения производительности, однако серьезных изменений дизайна ждать не стоит.

Одной из самых необычных новинок могут стать ремешки с дополнительными функциями. По слухам, Apple изучает возможность размещения в них датчиков здоровья, которые смогут собирать больше информации о состоянии пользователя.

Также обсуждается возвращение керамической версии Apple Watch. Последний раз такой вариант корпуса компания выпускала еще для Apple Watch Series 5.

При этом масштабного обновления всей линейки часов в 2026 году, вероятно, не будет. Более серьезные изменения Apple может оставить для следующих поколений.

Будут ли новые AirPods?

Еще одной возможной новинкой могут стать AirPods 5.

Ожидается обновление беспроводных наушников с улучшенным звучанием и новыми функциями. По данным источников, Apple может представить несколько версий — с активным шумоподавлением и без него.

При этом слухи о полностью новых AirPods со встроенными камерами пока не подтверждены и, вероятно, относятся к более поздним срокам.

Новое поколение iPhone Air

Несмотря на неоднозначную реакцию на тонкий смартфон Apple, компания может продолжить развитие линейки Air.

По предварительным данным, новый iPhone Air может получить улучшенную камеру и более емкий аккумулятор.

При этом сроки выхода устройства пока остаются под вопросом: часть источников ожидает презентацию осенью 2026 года, другие считают, что Apple перенесет релиз на весну 2027 года.

Дата выхода iOS 27 и других систем Apple

После презентации новых устройств Apple обычно объявляет дату выхода финальных версий операционных систем.

Ожидается, что iOS 27, а также обновления для iPadOS, watchOS и macOS выйдут осенью 2026 года — примерно через несколько недель после презентации и перед стартом продаж новых устройств.

Главным направлением обновления должна стать дальнейшая интеграция искусственного интеллекта и развитие возможностей Apple Intelligence.

Какие изменения ждут Siri и искусственный интеллект Apple?

Одной из важных тем презентации станет развитие Apple Intelligence.

Компания планирует продолжить внедрение искусственного интеллекта в свои устройства, включая обновленную версию Siri. Ожидается, что голосовой помощник станет лучше понимать сложные запросы и работать теснее с приложениями.

Развитие ИИ остается одним из главных направлений для Apple, поскольку конкуренты активно развивают собственные решения.

HomePad или домашний центр Apple

Еще одним возможным анонсом может стать давно ожидаемое устройство для умного дома — домашний хаб Apple с экраном.

Слухи о таком гаджете появляются уже несколько лет. Предполагается, что устройство объединит функции умной колонки, центра управления домом и видеосвязи.

Ожидается, что HomePad сможет использовать Face ID для распознавания членов семьи и адаптировать интерфейс под конкретного пользователя.

Однако запуск устройства может зависеть от готовности обновленной версии Siri с искусственным интеллектом.

Новая приставка Apple TV

Apple также может обновить телевизионную приставку Apple TV. Ожидаемые изменения:

более производительный процессор;

обновленный пульт Siri Remote;

улучшенная работа с сервисами компании.

Подробностей о новой версии пока немного, поэтому Apple TV может как появиться на осенней презентации, так и выйти позже отдельным релизом.

Почему презентация Apple 9 сентября особенно важна?

Эта презентация станет первой крупной осенней презентацией Apple после смены руководства компании: новым генеральным директором должен стать Джон Тернус, сменивший Тима Кука.

Главным испытанием для Apple станет не только выпуск новых устройств, но и способность показать, что компания остается одним из лидеров в эпоху искусственного интеллекта и складных смартфонов.

Какие новинки станут главными на презентации?

Главными героями мероприятия, скорее всего, станут новые iPhone. Особый интерес вызовет возможный складной iPhone Ultra и изменение стратегии выпуска смартфонов.

Также внимание пользователей будет приковано к развитию Apple Intelligence, обновлению часов и возможному появлению новых устройств для умного дома.

Если слухи подтвердятся, презентация 9 сентября 2026 года может стать одной из самых заметных за последние годы — Apple готовит не только обновление привычных продуктов, но и возможное расширение своей экосистемы.

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