Режим повышенной готовности ввели в Петропавловске-Камчатском из-за медведей

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Bein

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Обстановка на фоне активизации хищников остается под контролем.

В Петропавловске-Камчатском объявили режим повышенной готовности из-за опасности нападений медведей. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на мэрию города.

«С 18:00 9 сентября в Петропавловск-Камчатском городском округе вводится режим повышенной готовности для сил и служб, которые задействованы в мероприятиях, направленных на исключение угрозы жизни в связи с выходами медведей», — заявил глава города Андрей Воровский.

Основная цель принимаемых мер — предупредить жителей города об опасности и снизить уровень угрозы для населения округа, главным образом — для несовершеннолетних.

Как объяснил начальник окружного управления по обеспечению безопасности Анатолий Ковнацкий, обстановка на фоне активизации хищников остается под контролем.

Ранее в Забайкальском национальном парке из-за медведей временно ограничили работу двух туристических троп.

Учащенные выходы медведей к населенным пунктам наблюдаются в некоторых регионах страны. По мнению экспертов природоохранной сферы, в сентябре и октябре обстановка может стать особенно опасной — зверям в лесах станет не хватать корма.

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