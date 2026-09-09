Фото: www.globallookpress.com/Blaine Ohigashi

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Ранее журналист иронично прокомментировал покушение на президента США.

Американское ток-шоу Jimmy Kimmel Live, которое транслируется на телеканале ABC в течение 24 лет, может завершиться в 2027 году. Об этом сообщило издание Page Six со ссылкой на источник.

Как сообщил инсайдер, следующий сезон передачи может стать финальным. Договор ведущего Джимми Киммела, предположительно, не будет продлен. По мнению авторов статьи, это может быть связано с конфликтом Киммела и президента США Дональда Трампа.

Новость прокомментировал агент ABC, назвав эту информацию спекуляцией. Публикация появилась после того, как ведущая Рози О’Доннелл четырежды провела шоу Киммела успешно и с высокими показателями. По данным инсайдера, во время работы на шоу она ощущала себя полностью «в своей стихии».

Как уточнили авторы статьи, ранее Киммел был втянут в грубую перепалку с президентом США Дональдом Трампом после того, как пошутил о том, что первая леди Мелания Трамп «сияет, словно вдова в ожидании». Это случилось за несколько дней до того, как на американского президента было совершено третье покушение.

Трамп тут же потребовал, чтобы ABC уволил Киммела и, кроме того, раскритиковал его за высказывания о покушении на политического активиста Чарли Кирка в сентябре 2025 года.

Ранее Пентагон досрочно уволил генерала армии США, ответственного за военную помощь киевскому режиму.

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