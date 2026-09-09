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Шестой ребенок в семье супермодели появился на свет 2 сентября.

Тройное имя, которое российская супермодель Наталья Водянова выбрала для своего новорожденного ребенка, удивило маму звезды Ларису Кусакину. Об этом она рассказала в интервью изданию Woman.ru.

Наталья родила дочь в одной из парижских клиник 2 сентября. Женщина решила назвать малышку сразу тройным именем — Анна Наталья Лариса Арно. При этом одно из имен девочке дали в честь бабушки и прабабушки по материнской линии.

Кусакина отметила, что Водянова определилась с именем для дочери еще до рождения, поэтому она не стала узнавать у Натальи причины выбора имени такого имени.

«Считаю, что неправильно уточнять, раз родители решили», — сказала она, отметив, что Водяновой очень нравятся русские имена.

Сама мать находится рядом с Натальей с конца августа — она прилетела во Францию, чтобы помочь дочери с беременностью. Лариса добавила, что Водянову вместе с ребенком уже выписали из роддома.

Для Водяновой это шестой ребенок. В браке с французским бизнесменом Антуаном Арно у нее родились сыновей Романа и Максима. От предыдущего союза с предпринимателем из Великобритании Джастином Тревором Беркли Портманом у модели трое детей — сыновья Лукас и Александр, а также дочь Нева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в семье актера Станислава Бондаренко на свет появилась дочь.

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