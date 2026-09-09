Партнеры подвели: муж Татьяны Булановой вновь влип в долги

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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При этом приставы по-прежнему разыскивают предпринимателя за непогашенные многомиллионные кредиты.

Супруг заслуженной артистки России Татьяны Булановой снова оказался в центре финансовых проблем — у одной из компаний бизнесмена накопился солидный долг перед налоговой. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

На мужа артистки оформлены два предприятия. Если первая компания не испытывает трудностей, то за второй фирмой числится долг в размере более одного миллиона рублей. Из них почти половина суммы приходится на налог на прибыль.

Последний платеж по обязательствам предприятие внесло три года назад — тогда Руднев заплатил свыше 100 тысяч рублей. Но на следующий год образовался долг в 743 тысячи рублей, который со временем только нарастал.

Компания «ББ-Галерея», где муж Булановой выступает гендиректором и учредителем, специализируется на оптовой торговле и строительстве. При этом с финансовыми сложностями он сталкивается не в первый раз: приставы по-прежнему ведут его розыск из-за непогашенных кредитов на сумму 12 миллионов рублей.

Сама Татьяна объяснила ситуацию тем, что супруг стал жертвой недобросовестных партнеров, которые его подвели, когда тот поручался за бизнес.

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