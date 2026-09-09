Вернулась в Гнесинку: Люся Чеботина решила научиться петь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Артистка будет учиться на платном отделении, чтобы не забирать бюджетное место у других.

Певица Люся Чеботина стала студенткой Российской музыкальной академии имени Гнесиных. Артистка возобновила обучение спустя десять лет после вынужденного ухода из вуза. Об этом сообщает издание 7Дней.ру.

Получив в 19 лет диплом об окончания училища по специальности «эстрадно-джазовый вокал, педагог», исполнительница подала документы на продюсерский факультет академии. Однако она смогла попасть лишь на платное отделение. Не имея возможности оплачивать учебу, Чеботина сделала ставку на развитие собственной карьеры.

«Денег, к сожалению, на учебу не было, и я подумала, что тогда буду работать, пытаться строить карьеру, и если судьба, когда появится возможность и финансы, обязательно вернусь», — написала певица на своей странице в социальной сети.

В этом году артистка вернулась в альма-матер, но выбрала другое направление — факультет эстрадно-джазового искусства. Она отметила, что набрала высокие баллы, достаточные для бюджета, но приняла решение учиться на платном отделении.

«Не хочу ни у кого отнимать бюджетное место и возможность учиться и идти к своей мечте», — объяснила Чеботина свой выбор.

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