Закрытые залы и обещания вернуть миллионы: как клиентки оказались в ловушке фитнес-бизнеса

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Закрытие филиалов оставило около двух тысяч женщин без услуг.

Около 200 петербурженок сейчас готовят документы для суда из-за одного предприимчивого фитнес-тренера. Они заплатили за год занятий в дорогом спорт-зале, рассчитывали спокойно заниматься фигурой и здоровьем — но студии неожиданно одна за другой стали закрываться, а деньги за уже купленные абонементы клиенткам возвращать никто не собирается.

И, судя по всему, обманутых женщин может быть гораздо больше — вплоть до нескольких тысяч. Более того, сам владелец фитнес-империи сейчас отправился отдыхать на Бали. Удастся ли ему уйти от ответственности, разбирался корреспондент «Известий» разбирался Николай Кугук.

Одна из жертв фитнес-обманщика делится своей историей в социальных сетях. С претензиями к Антону Дубко выступают и другие клиентки. Дарья рассказывает, что пришла в женскую фитнес-студию в мае, заплатила 52 тысячи рублей за годовой абонемент. Понравились тренеры и их подход к работе. Но уже в июне начались проблемы.

«Началась текучка кадров. Начали увольняться тренеры, начались проблемы с расписанием. В фитнес-студии стало грязно. Весь инвентарь был в плачевном состоянии. Полотенца закончились. И поэтому я попросила возврат средств», — сказала клиентка фитнес-студии Дарья Епифанцева.

Дубко в личной переписке с клиенткой пообещал ей вернуть деньги в течение 90 дней. Это он обещал и нам в середине июня.

Тем временем закрытых филиалов становится только больше. В начале лета вышла из чата студия на Садовой, следом на Петроградской. Всем клиенткам, желающим вернуть деньги, Дубко предлагал перейти в оставшийся филиал.

«А вот и двери той самой фитнес-студии на Владимирском проспекте. О ее закрытии клиенты узнали в начале августа. Теперь дверь опечатана, а табличка по-прежнему приглашает на тренировки — по расписанию», — сообщил корреспондент Николай Кугук.

Правда, куда приходить — неясно, студии не существует уже больше месяца. Из последнего оставшегося у сети клубов помещения бизнес Дубко выгнал арендодатель. По словам владельца, за долги по аренде — больше чем за два месяца накопилось около миллиона рублей.

«Мы понимали, что если мы закроем его, то нарушим бизнес. Люди перестанут ходить, как бы. И мы довольно лояльно отнеслись. Ждали, пока все выровняется. И вот тебе, грубо говоря, не делай добра, не получишь зла», — сказал владелец бизнес-центра Евгений.

Задержки платежей Дубко объяснял арендодателю необходимостью выплатить долги сотрудникам. Только вот сотрудникам — а именно тренерам — руководитель не платил зарплату с апреля, а затем предложил поработать за «спасибо» еще некоторое время.

«В мае Антон организовал собрание сотрудников, на котором предложил всему тренерскому штату поработать несколько месяцев бесплатно: вы поработайте, а я закрою все свои долги по аренде», — говорится в сообщении.

Полного расчета сотрудники так и не получили. В августе тренерам выплатили только часть долга, остальное обещали вернуть позже. Дубко остался должен даже прачечной, в которой стирал полотенца. И все это время до закрытия последнего филиала фитнес-студия продавала абонементы. К примеру, Дарья приобрела его за две недели до закрытия, есть те, кто заплатил студии за три дня до закрытия.

В результате без денег и оказанных услуг осталось около двух тысяч клиенток. Практически двести из них, включая Дарью, готовы бороться до последнего.

«По сути, я ничего не делал. Я знаю, что в этом бизнесе я ничего не зарабатывал. Я знаю, что я его тянул, и все в этом бизнесе получали больше, чем я», — говорит Дубко.

Все эти заявления фитнес-тренер делает с солнечного острова Бали. В социальных сетях публикует фотографии с пляжей и дорогих ресторанов. Параллельно рассказывая истории о предстоящем банкротстве. Но если коллективный иск все же дойдет до суда, то Дубко могут признать и мошенником.

«Если учредители этой компании либо директора, лица, которые имели влияние на деятельность компании, изначально понимали о том, что они не будут оказывать эту услугу, но, тем не менее, денежные средства брали, и будет доказано, что эти деньги были получены без намерения фактически оказать услугу, то здесь возможно возбуждение уголовного дела по статье 159 Уголовного кодекса — это мошенничество», — сказал юрист Алексей Горичев.

Установленный Дубко срок в 90 дней истекает уже в следующий понедельник. И до сих пор все те, кому фитнес-тренер остался должен, не понимают, чем закончится эта история, как и мотивов Антона. Но ответом на их претензии должны стать уже не объяснения и новые обещания, а конкретные выплаты.

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