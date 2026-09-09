Смертельная мода: участились случаи ДТП с подростками на питбайках

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Корреспондент «Известий» внедрился в сообщество.

Водителям стоит быть предельно внимательными из-за несовершеннолетних любителей экстрима. В этом году увеличилось количество аварий с питбайками. Только в Подмосковье произошло 20 ДТП с участием подростков, один случай — смертельный.

Школьники собираются группами и выезжают на дороги общего пользования, грубо нарушая правила. При этом они ловко уходят от полиции.

Наш корреспондент Иван Литомин внедрился в одну из группировок и выяснил, почему агрессивное вождение — стало стилем жизни.

Юго-восток Москвы. Нелегальное собрание питбайкеров: десятки несовершеннолетних подростков без водительских прав, мотоциклы без номеров. Они собрались здесь, чтобы устроить заезды по столичным улицам.

Съемочной группе удалось увидеть подготовку к опасным соревнованиям. Гонщики обсудили маршрут и решали, как будут скрываться от полицейских.

— Уехать от них возможно? — сказал один из подростков.

— На четырех колесах они даже не гоняются, они на машинах не гоняются, только мотобаты, — ответили другие питбайкеры.

На кадрах, снятых самими питбайкерами, они поднимают мотоциклы на заднее колесо, виляют в потоке машин, разгоняются порой до 100 километров в час, притом что их питбайки даже не являются транспортным средством. Спортинвентарь — не более. Права на него нужны, а номера не предусмотрены.

Питбайкер Леонид предложил корреспонденту прокатиться и выдал шлем.

Безобидная поездка внезапно обернулась экстремальным аттракционом. Леонид вдруг на огромной скорости выехал на встречку и поднял питбайк на заднее колесо.

Одно неловкое движение может привести к ДТП с серьезными травмами. Питбайкера даже не смутило, что наша съемочная группа снимала грубые нарушения ПДД на камеру. Он и сам так делает: гоняет по столичным улицам, рискует жизнью, участвует в заездах.

В его соцсетях десятки видео с нарушениями правил дорожного движения: опасное вождение, встречка, езда по тротуарам и пешеходным зонам, — и все это на огромной скорости. Для питбайкеров ПДД словно не существует.

В нашем распоряжении оказались кадры момента смертельного ДТП из Новосибирска. Водитель авто поворачивал и не заметил летящего на огромной скорости питбайкера. Тот ехал на заднем колесе, его фара была направлена вверх.

В темноте разглядеть мотоциклиста было почти невозможно. Евгений Смирнов рассказал, что до последнего пытался избежать ДТП.

«У него мотоцикл, днище мотоцикла все черное, он в черной экипировке, черный шлем. Получается, только одна фара, которая светит вверх, и ее не видно», — вспоминает водитель автомобиля Смирнов.

Подросток погиб, ему было 17 лет, а водитель авто теперь может отправится в колонию. Прокуратура требует два года и почти два миллиона компенсации морального вреда семье питбайкера.

Формально, все по закону. Не смущает даже тот факт, что у юноши-питбайкера не было прав, ведь, по сути, они ему были и не нужны.

«Питбайк изначально как средство передвижения задумывался для обслуживания спортивных мероприятий. Поэтому использование данного транспортного средства для передвижения во внедорожных условиях, то есть где-то в лесах или на специально оборудованных площадках для занятий спортом, никаких дополнительных прав и категорий не требует», — пояснил автоюрист Михаил Захаров.

Выезжать на питбайке на дороги общего пользования запрещено, за это предусмотрен штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Полицейские столицы в последние несколько недель провели масштабные рейды и пресекли уличные гонки. Удалось даже поймать самих гонщиков: 13 питбайкеров, семеро из которых несовершеннолетние подростки, наказаны.

Но отдельные экстремалы, такие как Леонид, продолжают гонять по московским улицам. Есть ли у него права, и можно ли Леониду вообще выезжать на дороги, теперь, наверняка, проверят полицейские. От нашей съемочной группы питбайкер скрылся.

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