Россия вошла в тройку стран БРИКС по числу исследований в сфере ИИ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Успехи российских разработчиков доказывают жизнеспособность отечественной науки в условиях санкций.

Россия заняла третье место среди стран БРИКС по количеству публикаций на ведущих мировых конференциях по искусственному интеллекту. Об этом говорится в исследовании, проведенном в Высшей школе экономики (ВШЭ), пишут «Известия».

Среди стран объединения Россию опередили только Китай и Индия. При этом в глобальном рейтинге, куда вошли 195 государств, РФ расположилась на 20-й позиции. Исследователи отметили, что по показателю международной цитируемости, который составил 3,59, российские работы превосходят индийские. Кроме того, в период с 2020 по 2025 год отечественные организации представили 560 научных трудов, собравших свыше 12,3 тысячи цитирований.

«Россия традиционно сильна в теоретических компьютерных науках. В БРИКС она занимает первое место в области анализа формальных понятий, а еще по 23 темам — второе. Ядро этих компетенций — оптимизация и математика машинного обучения», —заявили в НИУ ВШЭ.

Управляющий партнер Union Group Марина Краснова сказала, что почти три четверти работ российских специалистов успешно справились с отбором в основные программы ведущих международных конференций. По ее словам, такие показатели говорят о жизнеспособности отечественной науки, несмотря на внешнее давление.

В Минцифры РФ сообщили, что для дальнейшего укрепления позиций в сфере ИИ планируется стимулировать спрос на отечественные разработки и наращивать вычислительные мощности. Кроме того, в перспективе ученым предстоит сосредоточиться на изучении социальных и экономических аспектов внедрения нейросетей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.