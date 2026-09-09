«Южный Парк» переименовали в «Южную Америку» перед новым сезоном
новость
Фото: Кадр из м/с « Южный Парк», реж. Трей Паркер 1997 г.
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Изменение названия связали с инициативами Трампа по переименованию географических объектов.
Создатели мультсериала «Южный Парк» Трей Паркер и Мэтт Стоун объявили о смене названия проекта. Об этом сообщили авторы шоу, заявление приводит журнал Variety.
«Мы меняем название «Южный Парк» (South Park) на «Южная Америка» (South America)», — говорится в заявлении создателей.
Переименование произошло перед премьерой 29-го сезона мультсериала. По данным Variety, это стало очередной сатирой авторов проекта в адрес президента США Дональда Трампа, которого вместе с представителями его администрации ранее неоднократно высмеивали в шоу.
Изменение названия также связали с инициативами Трампа по переименованию географических объектов с добавлением слова «Америка». Ранее президент США предлагал изменить названия ряда объектов, включая озеро Онтарио.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.