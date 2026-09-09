От слов к кулакам: Антон Пинский подрался с блогером на открытии ресторана

Антон Пинский подрался с Ильей Трапезником на открытии ресторана в Москве

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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По одной из версий, первым начал потасовку именно критик.

Ресторатор Антон Пинский подрался с популярным гастроблогером и критиком Ильей Трапезником на церемонии открытия ресторана в Москве. Об инциденте рассказал Telegram-канал «Антиглянец».

Конфликт мужчин начался со взаимных оскорблений, который затем перерос в выяснение отношений с помощью кулаков. Сам Пинский заявил, что первым к физическим действиям перешел именно Трапезник, набросившись на него после словесной перепалки.

«Инициатором был Илья — это по свидетельству Антона. Обмен ударами, буквально — не какая-то там пощечина», — говорится в сообщении.

«Антиглянец» также привел вторую версию причины вспыхнувшей потасовки. По ее данным, ресторатору не нравилось, как критик отзывается о его ресторанах. Кроме того, Антон угрожал блогеру и оскорблял его близких.

Авторы заявили, что Трапезник пострадал в результате драки с Пинским — у него разбита губа и порван карман. Зачинщики потасовки пока никак не прокомментировали инцидент. При этом Илья в своем блоге написал, что ответит на все вопросы по этой теме «на холодную голову».

Ранее 5-tv.ru писал о потасовке с участием тещи и тестя российского футболиста Федора Смолова.

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