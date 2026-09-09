Петербургская кухня взорвала интернет: о чем русские спорили за бутылкой водки

Фото, видео: 5-tv.ru

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Музыковеды стали героями вирусного видео спустя семь лет

Наверное, именно поэтому иностранцы так бурно отреагировали на видеозапись, не так давно выложенную в сеть. На ней вечеринка в одной из петербургских квартир. И когда беседу за столом перевели на английский, посыпались сотни восторженных комментариев. Ведь за бутылкой водки с пеной у рта спорят не о политике, деньгах или спорте. Речь о Бахе и Шуберте. О самом неожиданном знакомстве западного обывателя с русской культурой — корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Небывалый случай: интеллектуальная беседа становится главным вирусным видео недели — полтора миллиона просмотров в рунете, 10 миллионов — в западном сегменте.

Ох уж эти извечные питерские вопросы: любил ли Шуберт Баха, какой должна быть двойная фуга, и что в конце концов лучше — немецкая полифония или все же итальянская.

Видео выложили недавно, но ему уже почти семь лет. Спорят три музыковеда и педагога — Эмиль Финкельштейн, его супруга Элла Фрадкина — ее не стало в 2023 году, и их подруга Наталья Энтелис. Она и рассказала нам, как там было на самом деле.

«Собрались музыканты и… веселятся и радуются встрече и разговаривают о музыке. Ну а что касается предмета спора про Шуберта и Баха, то, если более серьезно сказать, речь идет об очень сложном, на самом деле сложном моменте стыка нескольких стилевых направлений», — рассказала музыковед Наталья Энтелис.

«О теоретической составляющей влияния Баха на Шуберта. Там один из споров был. Что изменится с того, что вы услышите ответ на этот вопрос? Ничего, крупным счетом. Самое главное, что вы должны знать, что вам нравится или не нравится музыка Шуберта, или нравится или не нравится творчество Баха», — сказал пианист и трубач Геннадий Федоров.

В эпоху отмены нашей культуры это видео во всем мире вызвало небывалый отклик, вновь заставив европейцев задуматься о ней — о загадочной душе русской.

«Если вы никогда не наслаждались тем, как спорят русские, вы скучный человек!» — переводили иностранные пользователи.

И ведь в комментариях никакого привычного хейта — только так: «IQ версия от 130 и выше». Или вот: «Мои русские соседи часто так общаются, не могу понять, ссорятся они или прекрасно проводят время».

«Мне посчастливилось побывать в России, учиться там. В русских людях есть какой-то особый дух, культура, что-то совершенно особенное», — сказала преподаватель русского языка и литературы в Университете Аризоны Адель Баркер.

Взахлеб спорить о Достоевском или Бетховене — как прекрасно, что на российских кухнях это все еще возможно.

«У каждого человека свой Шуберт, свой Бетховен, свои какие-то писатели. Вы предпочитаете Достоевского, я предпочитаю Толстого. И если это для нас что-то внутренне очень важное, то мы, естественно, эмоционально готовы вцепиться друг другу в волосы», — сказала художественный руководитель Малого зала филармонии Ирина Смукул.

Обсуждая видео, комментаторы восхищенно восклицают: «Хочу жить в мире конфликтов только такого уровня».

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