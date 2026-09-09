Девять миллионов за пять минут: как воры вынесли шедевры Ренуара из музея

Из музея Ренуара во Франции похитили картины на девять миллионов евро

Фото, видео: Reuters/Manon Cruz; 5-tv.ru

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Полиция установила личности подозреваемых в ограблении.

Новое ограбление во Франции сегодня потрясло весь мир. Утром из музея Ренуара похитили картины художника общей стоимостью девять миллионов евро. Это уже восьмая за год кража предметов искусства, включая дерзкое ограбление Лувра. Именно после него музейщики заговорили о том, что у них просто не хватает ни сил ни средств на сохранение шедевров культурного наследия. И вот что удалось выяснить сегодня в ограбленном музее корреспонденту «Известий» во Франции Кристине Гершвильд.

Во Франции теперь что ни музей, то проходной двор. Вилла «Колетт» Пьера Огюста Ренуара не стала исключением. Около шести утра — за четыре часа до начала работы дома-музея великого художника-импрессиониста — воры разбили окно и похитили четыре картины.

Добыча грабителей оценивается в девять миллионов евро. Сигнализация сработала.

«Они были вооружены электроножом либо пилой-ножовкой — и они перерезали крепления, которые держали картины Ренуара в рамах. Вмешательство муниципальной полиции, сирены музея и полицейские сирены заставили грабителей спешить, и они похитили только четыре работы из двенадцати», — сказал мэр города Кань-сюр-Мер Бриан Массон.

Убегая, грабители бросили две картины прямо в саду, но унесли самые ценные — «Девушка у колодца» и «Мадам Колонна Романо» — портрет знаменитой актрисы Комеди Франсез.

«Это работы, которые, я бы сказал, сегодня почти бесценны, поскольку это очень знаковые произведения музея и известные во всем мире», — сказала делегат по культурным вопросам мэрии города Кань-сюр-Мер Каролин д’Ама.

В саду музея полиция нашла работы Ренуара «Мадам Пишон» и «Коко за чтением» — портрет сына художника. Жители — в шоке.

«Это вызывает гнев и глубокую печаль, потому что мы теряем наше наследие. А Ренуар для меня — это нечто чудесное!» — возмущалась местная жительница.

«Просто шокирует осознание того, что так легко можно прийти и взять что-то!» — поддержал ее другой житель города.

И произошло это не где-нибудь, а на Лазурном берегу. Рядом — Ницца. Чуть дальше — Монако и Канны. Полиция приехала через пять минут после сигнала тревоги. В особняк, где Ренуар провел последние годы жизни, проникли двое. Но есть и соучастники.

«Готово, мы знаем кто они! Это — местные! Но, возможно, среди них есть гражданин Италии», — заявили в полиции.

Франция переживает пандемию грабежей. Год назад похитили китайский фарфор из музея Адриена Дюбуше. Затем был дерзкий налет на Лувр — украли драгоценности французских императоров почти на 90 миллионов евро. И менее чем через сутки преступники добрались до музеев Дени Дидро и Рене Лалика. А в Шатийоне украли золотое ожерелье кельтской принцессы, возраст которого две с половиной тысячи лет.

И вот теперь Кань-сюр-Мер! Восьмое громкое ограбление чуть более чем за год. Еще в июле министерство культуры Франции выделило на охрану музеев на ближайшие три года — 30 миллионов евро. Но это — только самым знаковым учреждениям. Получается, сумма на защиту от грабителей в три раза меньше чистых потерь, которые понес только Лувр — главный музей Пятой республики.

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