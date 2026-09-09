Более века в ясном уме: 115-летняя японка раскрыла секрет своего долголетия

Фото: Chiaki Ueda/ТАСС

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В 2025 году врачи не обнаружили у нее хронических заболеваний.

В возрасте 115 лет не стало самой пожилой жительницы Японии Сигэко Кагавы. Незадолго до смерти она успела рассказать, в чем видела секрет своего долголетия. Об этом сообщает издание Independent.

Женщина до конца своих дней отличалась ясностью ума. При этом сама долгожительница связывала это с тем, что много ходила и регулярно нагружала свой мозг работой.

Кагава до 80 лет трудилась врачом: каждый день она преодолевала пешком пять километров, чтобы добраться до пациентов. Оставив процессию, женщина переключилась на каллиграфию и головоломки, которые помогали ей сохранять умственную активность.

Ее близкие говорили, что Кагава строго соблюдала режим: ложилась и просыпалась в одно и то же время, а также принимала пищу трижды в день. В 2025 году врачи не обнаружили у нее хронических заболеваний, хотя она почти не принимала препараты.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что постоянная работа мозга позволяет творческим людям жить дольше.

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