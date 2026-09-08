«Ем все, что умещается в ладошку»: Станислав Дужников раскрыл секрет похудения
Станислав Дужников рассказал, что похудел на 100 кг, уменьшив порции еды
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru
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Звезда «Ворониных» избавился от 100 килограммов.
Актер Станислав Дужников, известный по роли Лени в сериале «Воронины», поделился своими секретами похудения. А сбросил он около ста килограммов.
По его словам, важно ограничивать порции еды.
«Схема простая — все, что умещается в ладошку, можно съесть за один прием пищи», — рассказал актер в беседе с 5-tv.ru на премьере фильма Алексея Пиманова «Охота на императора».
Станислав признается, что никакие операции, уколы красоты или модные таблеток для похудения не помогают.
«Это все бесполезно, мертвому припарка. Я этим не пользуюсь, нет. Мне делали уколы, чтобы лучше работал обмен веществ. А касательно всех новомодных жиросжигающих средств — я бы не рекомендовал. Печень в фуагра превратиться просто», — отметил Дужников.
Актер также добавил, что важно добавлять физическую нагрузку на ежедневной основе. Подойдут любые вариации — от бега до велопрогулок.
«Спорт — обязательно, физкультура — обязательно. В этой профессии без этого никак. Если этого не делать, то сразу уходишь на скамейку запасных. Утренняя зарядка, пробежка, велосипедные прогулки — все, что угодно», — рассказал Станислав.
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