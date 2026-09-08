Умел любить жизнь по-настоящему: умер поэт Станислав Богуславский
Не стало поэта Станислава Богуславского
Фото: VK.com/Андрей Мансветов
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Он прославился не только благодаря своим произведениям, но и покорению Эвереста.
Ушел из жизни пермский поэт и автор сборника «Книга из телефона» Станислав Богуславский. О смерти публициста на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил поэт Андрей Мансветов.
Он заявил, что Богуславский умер 7 сентября. Мансветов подчеркнул, что поэт был человеком, умевшим по-настоящему любить жизнь, «как я не умею и никогда не научусь».
Причины смерти Богуславского неизвестны. В РИА Новости заявили, что прощание с публицистом состоится в Перми в здании, которое находится на улице Старцева.
Поэт прошел путь от шахтера до альпиниста, покорившего Эверест. В литературном мире он прославился благодаря сборникам «Книга из телефона», которая вышла в свет в 2022 году, и «На воде не остается следов». Его работы публиковались в известном журнале «Вещь».
Мансветов также добавил, что незадолго до смерти Богуславский работал над книгой «Разговор, которого не было».
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