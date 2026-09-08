Для поддержки духа военных: частицу мощей Дмитрия Донского отправили на передовую

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Быковский

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В Донбасс и Новороссию передана частица десницы святого князя.

Ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского отправили в зону специальной военной операции для духовной поддержки российских военных. Об этом сообщил Синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата.

Также в районы Донбасса и Новороссии была передана частица десницы (правой руки — Прим. ред.) князя. По преданию, именно этой рукой Дмитрий Донской держал меч во время Куликовской битвы.

Синодальный отдел РПЦ призвал верующих к молитве на время пребывания православной святыни в зоне СВО:

«Помолимся святому князю об укреплении нашего Отечества, о даровании мужества, духовной стойкости и Божией помощи нашему христолюбивому воинству».

Малый ковчег с мощами святого князя 8 сентября был доставлен на мемориальный комплекс «Саур-Могила» в Донецкой Народной Республике. Там же в часовне состоялся праздничный молебен.

Поклониться мощам князя Дмитрия Донского может каждый до 20 сентября в Храме Христа Спасителя.

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