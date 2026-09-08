«Озверелые» призывы: Лавров осудил позицию Запада по границам Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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По его словам, Москва видит в любых предложениях о прекращении огня желание Запада выиграть время для Киева.

За «озверелыми» призывами ряда стран Запада восстановить границы Украины 1991 года стоит желание отдать русскоязычное население под власть киевского режима. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра».

«Помимо тех, кто озверело, другого слова не подберу, требуют вернуть границы 1991 года, чтобы опять отдать в настоящий концлагерь людей русской культуры, столетиями живших на этих землях», — сказал он.

При этом глава ведомства заявил, что среди западных политиков встречаются и такие фигуры, которые иногда демонстрируют «признаки реализма». Однако, по его словам, даже их предложения о прекращении огня Москва расценивает как попытку дать Киеву время на перевооружение.

Лавров также исключил сценарий с сохранением текущей линии фронта, предоставлением Украине гарантий безопасности и размещением иностранных войск. Он подчеркнул, что такие силы и объекты станут целями для России.

Кроме того, руководитель МИД отметил, что Европа, в отличие от США, любой ценой хочет сохранить нынешнюю власть в Киеве. Министр добавил, что Москва отвергает такой вариант.

«Европа хочет сохранить откровенно русофобский, агрессивный неонацистский режим. Это европейский план. Я не вижу, как российский народ может принять такую развязку», — уточнил Лавров.

Ранее он заявил, что в случае нападения Европы на Россию война будет «очень короткой».

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