При ударе дрона ВСУ по автомобилю в Шебекино пострадал мирный житель

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василиса Пушкарева

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Мужчину госпитализировали с касательными осколочными ранениями головы и лица.

Житель города Шебекино Белгородской области получил ранения в результате удара беспилотника по автомобилю.

Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе оперативного штаба региона в мессенджере «Макс».

Пострадавшего доставили в Шебекинскую центральную районную больницу с касательными осколочными ранениями головы и лица. После оказания медицинской помощи его переведут в областную клиническую больницу.

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины транспортное средство было разбито.

В этот же день в городе Злынка Брянской области украинский беспилотник атаковал здание автовокзала. В результате удара погиб мужчина, семье погибшего пообещали оказать необходимую помощь.

Вооруженные силы Украины регулярно пытаются атаковать российские территории с начала специальной военной операции, которую президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Киев использует не только беспилотники, но и ракеты.

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