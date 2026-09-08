Трамп заявил о выгоде от восстановления отношений России и США

Фото: www.globallookpress.com/Annabelle Gordon - Pool via CNP

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Американский лидер считает, что нормализация связей двух стран может открыть перспективы в торгово-экономической сфере.

Президент США Дональд Трамп заявил о возможной значительной выгоде для России и США в случае полного восстановления двусторонних отношений. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора Владимира Путина с американским лидером.

По словам Ушакова, Трамп выразил заинтересованность в скорейшем прекращении конфликта, что, по его мнению, позволило бы перейти к восстановлению отношений между двумя странами.

«Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и России. Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств», — заявил Ушаков.

Он отметил, что Владимир Путин поддержал настрой американского лидера на возможное выстраивание конструктивного партнерства между двумя странами. Президент России также положительно оценил посреднические усилия США и лично Трампа в поиске путей урегулирования украинского конфликта.

Ранее в Кремле прошла встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Переговоры продолжались около трех часов. Позднее представители США прибыли в Киев, где прошли переговоры с украинской стороной при участии представителей Вселикобритании, Франции и Германии.

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