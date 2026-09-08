Искал «девочек в стрингах» на YouTube: учитель женской школы шокировал учениц

Учитель географии лишился работы после проверки его аккаунта на YouTube

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

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Он случайно показал свою историю поиска на уроке географии.

Учителя престижной женской школы-интерната Moreton Hall в Великобритании уволили после того, как ученицы заметили историю поиска в его аккаунте на YouTube. Об этом 7 сентября сообщила газета Daily Mail.

Инцидент произошел во время урока географии, который проводил 69-летний Джеймс Хиндсон. При подготовке материалов для занятия преподаватель вывел видеохостинг на большой экран, однако вместе с нужными материалами ученицы увидели его предыдущие поисковые запросы — «подростковый бикини» и «девочки в стрингах».

После жалоб школьниц руководство учебного заведения начало внутреннюю проверку. В ходе расследования выяснилось, что часть подобных запросов появилась в аккаунте преподавателя в период с 2021 по 2023 год.

Хиндсон заявил, что не собирался показывать ученицам историю поиска и использовал YouTube только для подготовки урока о мировой торговле. При этом он признал наличие таких запросов и выразил сожаление из-за случившегося.

Дисциплинарная комиссия школы пришла к выводу, что поведение преподавателя не соответствует профессиональным требованиям. После этого его отстранили от работы, чтобы восстановить доверие родителей к учебному заведению.

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