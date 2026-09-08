Рэпер Navai выплатил 91 тысячу рублей за ущерб от ДТП с его Ferrari в Москве
Фото: legion-media/Кашаев Павел/PhotoXPress.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Исполнитель компенсировал ущерб столичной инфраструктуре.
Рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) возместил ущерб в размере 91 тысячи рублей за повреждение светофора и двух дорожных знаков после аварии в Москве. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала Кунцевского суда столицы.
Истцом по делу выступал Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы. Представитель организации заявил, что в суд были предоставлены документы, подтверждающие оплату причиненного материального ущерба.
«Со стороны истца поступили документы, в частности платежные поручения, подтверждающие оплату причиненного материального ущерба, а также расходы, понесенные учреждением за подачу искового заявления в суд», — сообщил представитель ЦОДД.
После выплаты ущерба суд решает вопрос о согласовании отказа от исковых требований с департаментом транспорта Москвы.
Ранее сообщалось, что 17 августа Navai и его адвокат не явились на заседание Кунцевского суда, где рассматривался иск столичных властей.
Авария с участием Ferrari, которой управлял исполнитель, произошла 5 мая. По данным источника 5-tv.ru, автомобиль без государственных номеров на высокой скорости съехал на обочину и врезался в дерево. Концертный директор артиста Рауф Гасанов связывал ДТП с техническими проблемами автомобиля, заявив, что причиной могли стать плохие шины, потерявшие сцепление с дорогой.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.