Месси в 17-й раз вошел в список претендентов на «Золотой мяч»

Фото: Reuters/Agustin Marcarian

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Аргентинец уступает по числу номинаций только Криштиану Роналду.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вошел в число претендентов на награду «Золотой мяч», которую ежегодно вручает журнал France Football лучшему футболисту года. Список номинантов опубликован на сайте премии.

Для Месси эта номинация стала 17-й в карьере. По количеству попаданий в список претендентов аргентинский форвард уступает только португальцу Криштиану Роналду, который номинировался на награду 18 раз и пять раз становился ее обладателем.

Также France Football объявил список претендентов на приз лучшему молодому игроку года среди футболистов до 21 года. В число номинантов вошли форвард «Барселоны» Ламин Ямаль, защитник каталонского клуба Пау Кубарси и игрок мадридского «Реала» Ян Диоманде.

Всего за молодежную награду будут бороться десять футболистов. Помимо Ямаля, Кубарси и Диоманде, в список вошли Керис Алайбегович («Зальцбург»/«Ювентус»), Эли Жуниор Крупи («Борнмут»), Айюб Буадди («Лилль»/«Манчестер Сити»), Леннарт Карль («Бавария»), Ибрахим Маза («Байер»), Жоан Манзамби («Фрайбург»/«Астон Вилла») и Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).

Церемония вручения наград состоится 26 октября в Лондоне. Действующим обладателем «Золотого мяча» является нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ.

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