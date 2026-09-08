Привычные дела стали сложнее: какой сигнал может указывать на деменцию
Привычные действия становятся сложнее при первых нарушениях памяти
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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Специалист рассказал, какие изменения в повседневном поведении могут указывать на нарушения памяти.
Одним из ранних признаков деменции могут быть изменения в привычных бытовых действиях человека. Об этом изданию «Доктор Питер» рассказал невролог Сергей Климов.
По словам специалиста, тревожным сигналом становится ситуация, когда человек начинает испытывать сложности с выполнением давно знакомых задач, которые раньше не вызывали затруднений.
Врач отметил, что в начале заболевания нарушения могут проявляться незаметно. Человек способен забывать детали недавних событий, терять последовательность действий при выполнении обычных дел или чаще нуждаться в подсказках близких.
При этом единичная забывчивость сама по себе не всегда говорит о развитии деменции. На память могут влиять усталость, стресс, недостаток сна и другие факторы.
Невролог подчеркнул, что при появлении устойчивых изменений в поведении, ухудшении памяти и снижении способности справляться с привычными задачами стоит обратиться к специалисту для оценки состояния.
Раннее выявление возможных нарушений позволяет вовремя начать работу с факторами риска и подобрать необходимую поддержку.
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