Путь в ЕС для Сербии закрыт? Чем похороны Младича обернулись для Белграда

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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В Брюсселе заявили, что героизация осужденного генерала противоречит европейским ценностям.

Проведение в Белграде траурных мероприятий в память о бывшем командующем армией боснийских сербов Ратко Младиче может осложнить путь Сербии к вступлению в Евросоюз. Об этом сообщает газета Politico.

Младич, осужденный на пожизненное заключение за геноцид, умер в гаагской тюрьме. 7 сентября в Белграде прошли похороны и церковная служба, которые вызвали критику со стороны европейских представителей.

«Любое прославление военных преступников, отрицание геноцида противоречат самым фундаментальным европейским ценностям и не имеют места ни в ЕС, ни в странах-кандидатах в ЕС», — заявил представитель Европейской службы внешних действий Кристиан Виганд.

Сербские власти заявляли, что не участвовали в организации похорон. При этом, как отмечает Politico, тело Младича доставили в Белград на правительственном самолете, а его гроб сопровождали военнослужащие Сербии. На церемонии присутствовали представители сербских властей и посол России Александр Боцан-Харченко.

На фоне произошедшего еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отменила запланированный визит в Сербию. Она заявила, что героизация Младича несовместима с принципами, на которых строится европейская интеграция страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти Ратко Младича, бывшего командующего армией боснийских сербов.

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