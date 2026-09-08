«Не было желания»: после рождения дочери Роберт Паттинсон не хотел выходить из дома

Фото: www.globallookpress.com/Laurent Lairys

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В 2024 году у звезды фильма «Сумерки» и его жены Сьюки Уотерхаус родился первенец.

После рождения дочери звезда фильма «Сумерки», актер Роберт Паттинсон, не хотел выходить из дома. Об этом знаменитость рассказал журналистам издания The Guardian на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

«После рождения ребенка у меня совсем не было желания выходить по вечерам», — сказал Роберт Паттинсон.

Также он признался, что с появлением дочери у него внезапно появилось вдвое больше времени. Это, как отметил актер, было очень кстати. Так ему удалось практически одновременно сняться в нескольких интересных проектах.

На Венецианском кинофестивале Роберт Паттинсон представил одну из этих работ — фильм «Прайм-тайм». В нем он не только сыграл главную роль, но и выступил в качестве продюсера.

В 2018 году Роберт Паттинсон начал встречаться с певицей и актрисой Сьюки Уотерхаус. Пара редко появлялась вместе на публике, а также мало говорила о своих отношениях прессе. Тем не менее в конце 2023 года стало известно о том, что знаменитости тайно поженились. А весной 2024-го у них родилась общая дочь.

Ранее Паттинсон рассказал, что ему всегда очень нравилась вторая часть фильма «Сумерки», которая вышла на экраны в 2009 году. При этом актер не объяснил, почему сделал такой выбор.

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