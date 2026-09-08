С манекеном и автоматом: видео с урока ОБЖ в России завирусилось за рубежом

Видео с урока ОБЖ в России завирусилось за рубежом

Фото, видео: Эрик Романенко/ТАСС; 5-tv.ru

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Ряд пользователей назвали происходящее «типичным днем» в нашей стране.

Видео урока ОБЖ в обычной российской школе неожиданно завирусилось за рубежом. Всего за полдня ролик с манекеном на столе и автоматом в руках учеников, которые при этом спокойно ведут обычные разговоры, набрал пять миллионов просмотров.

Теперь кадры активно обсуждают в соцсетях. Одни называют происходящее «типичным днем в России», другие не верят и говорят, что это работа нейросетей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Министерство просвещения России включило произведения о специальной военной операции в школьную программу по литературе. Советник президента РФ Елена Ямпольская пояснила, что ведомство еще в августе 2025 года сформировало перечень книг патриотической направленности для внеклассного чтения, который является обязательной частью Федеральной образовательной программы.

Список включает работы современных авторов, разделенные по возрастным категориям: для начальной, средней и старшей школы. Произведения структурированы по тематическим блокам, среди которых «О родной земле», «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции», «О великих людях России», «Полководцы Святой Руси», «На страже русской земли» и «Zа наших».

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