Волчанский котел сжимается: что происходит на участке фронта у российской границы

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Полторы тысячи боевиков ВСУ остаются без подвоза боеприпасов и продовольствия.

В зоне СВО противник вынужден отходить, оставляя населенные пункты у российской границы. Как сообщило Минобороны, бойцы группировки «Север» взяли под свой контроль Долгенькое и Березники в Харьковской области.

Волчанский котел, в котором находится более полутора тысяч боевиков, может захлопнуться в любой момент. Боевики ВСУ остались практически без подвоза боеприпасов, продовольствия и резервов. Попытки деблокировать группировку обречены на провал.

Эксклюзивный материал о том, что происходит прямо сейчас на этом участке фронта, — от корреспондента «Известий» Дениса Кулаги.

Это предельно близкое расстояние, откуда можно наблюдать, как Волчанский котел открыл путь к освобождению Березников и Долгенького, — гнездо наших операторов FPV-дронов. Но до него еще надо добраться. Враг отслеживает любое перемещение техники на этом участке.

И вот получается: с какой бы скоростью ни двигались, если впереди оповещают о возможной опасности — сразу остановка с возможностью где-то распространиться по лесной местности, чтобы укрыться от удара. Здесь же, в лесу, наши военнослужащие готовят к очередному вылету дрон-камикадзе.

Так группировка «Север», наступая по сходящимся направлениям, не только замкнула кольцо, площадь которого достигает 460 квадратных километров, но и приступила к зачистке расположенных рядом населенных пунктов. Освобождение Березников и Долгенького — прямое следствие этой оперативной реальности. Развал обороны внутри «котла» вынуждает противника, лишенного резервов, оголять фланги, чем и пользуются наши штурмовые группы.

«Заходили малыми штурмовыми группами. Перед наступлением, получается, проводилась артподготовка, то есть были ствольная артиллерия, так же били РСЗО. Проводилась дозачистка FPV-дронами», — рассказал военнослужащий группировки войск «Север» ВС РФ с позывным «Мэл».

В условиях плотной работы вражеских беспилотников скрытное сосредоточение сил для решительного удара — задача крайне сложная. Однако командованию удалось сохранить внезапность: накопление сил и средств проводилось с учетом особенностей рельефа и под прикрытием систем РЭБ. Основная нагрузка по сковыванию противника и огневому поражению его опорных пунктов легла на танкистов 11-го полка.

«После выявления целей малые штурмовые группы выдвигались в назначенное место и при помощи различных тактических приемов зачищали данный опорный пункт», — рассказал военнослужащий группировки войск «Север» ВС России с позывным «Арта».

Чтобы понять масштаб происходящего, нужно взглянуть на карту. Внутри этого кольца — оно охватывает 27 населенных пунктов — по некоторым данным, заблокированными оказались примерно две тысячи украинских солдат. Освобождение Березников и Долгенького — лишь очередные штрихи на карте, которая продолжает стремительно меняться. Котел захлопывается, и вслед за ним, как костяшки домино, падают один за другим опорные пункты противника.

Ликвидация образовавшегося котла позволит отодвинуть противника от приграничных районов Белгородской области более чем на 20 километров и создаст условия для дальнейшего наступления в направлении районного центра Великий Бурлук. Освобождение этих территорий также открывает путь на Харьков со стороны Старого Салтова.

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