Подставная бабуля: в деле об убийстве экс-мэра Самары появилась история с продажей автомобиля

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За помощью в оформлении сделки Екатерина Бельская обратилась к другу.

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина Бельская, которую обвиняют в двойном убийстве, использовала подставную пенсионерку и своего друга, чтобы продать автомобиль бабушки. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru, присутствующий на заседании суда.

В январе 2025 года Бельская обратилась за помощью к своему приятелю. Ей нужно было продать машину, принадлежащую родственнице, но документов на транспорт у внучки экс-мэра Самары не было.

Тогда Бельская заявила, что у бабушки якобы нет времени на оформление сделки. Войдя в положение подруги, молодой человек посоветовал обвиняемой сделать доверенность на свое имя. Она так и поступила. Однако во время сделки у покупателя возникли подозрения. Чтобы развеять все его сомнения, Бельская позвонила какой-то женщине и представила ее как свою бабушку.

«Екатерина позвонила так называемой бабушке по громкой связи. Она говорила: «Я полностью доверяю своей внучке, у нас важные гости, я не могу выйти», — рассказал свидетель на суде.

Затем Бельская зашла в дом. Спустя короткий промежуток времени обвиняемая вышла оттуда с подписанными документами. Сделка была оформлена, и Екатерина получила деньги за авто. Мужчина, который приобрел машину, проходит по делу в качестве потерпевшего.

Об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи стало известно в феврале 2025 года. По данным следствия, пожилую пару убила, а затем и расчленила Екатерина Бельская. Сделала она это в декабре 2024-го. В течение месяца после случившегося обвиняемая рассылала СМС-сообщения с телефонов Тархова и его жены, пытаясь убедить знакомых пары в том, что с ними все в порядке.

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