Матвей Сафонов вошел в список претендентов на приз лучшему вратарю года

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российский голкипер «ПСЖ» поборется за престижную индивидуальную награду вместе с ведущими вратарями мира.

Вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов стал номинантом на награду лучшему голкиперу года по версии France Football. Список претендентов опубликован на сайте организаторов премии.

Церемония вручения награды пройдет 26 октября в Лондоне. В сезоне-2025/26 Сафонов провел 31 матч, в 12 встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Вместе с «ПСЖ» российский футболист выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Межконтинентальный кубок и Суперкубок УЕФА.

Помимо Сафонова, на приз претендуют Яссин Буну из «Аль-Хиляля», Тибо Куртуа из «Реала», Жоан Гарсия из «Барселоны», Грегор Кобель из дортмундской «Боруссии», Эмилиано Мартинес, Эдуард Менди, Давид Райа, Унаи Симон и Возинья.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с августа 2024 года. За это время российский голкипер завоевал девять трофеев в составе парижского клуба. Среди них — победы в Лиге чемпионов, чемпионате Франции, Суперкубке УЕФА, Кубке и Суперкубке страны, а также Межконтинентальном кубке.

В финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго» Сафонов отразил четыре пенальти подряд в серии послематчевых ударов и стал первым вратарем в истории турниров под эгидой ФИФА с таким достижением.

Награда лучшему вратарю сезона была учреждена France Football в 2019 году и ранее носила имя советского голкипера Льва Яшина — единственного вратаря в истории, получившего «Золотой мяч». В 1963 году Яшин стал обладателем главной индивидуальной футбольной награды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.