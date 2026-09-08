Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Речь идет о контроле «черного золота» со стороны США.

Венесуэльцы считают, что нефтяная сделка принесет больше выгоды США, нежели их стране.

Как сообщает агентство Bloomberg, опираясь на данные свежего опроса организации AtlasIntel AtlasIn, 38% респондентов выступают против соглашения по получению американцами контроля над 65 миллиардами баррелей венесуэльской нефти. 35% настроены позитивно, а 27% не определили свое отношение к ней. 28% опрошенных выразили надежду, что сделка будет выгодна для обеих стран.

Эти результаты подчеркивают политическую проблему, которую вынуждена решать исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Политик столкнулась с негативной реакцией как со стороны правящих партий, так и со стороны оппозиции. В том же опросе приводятся данные — 47% граждан не считают, что сегодняшнее правительство обладает легитимностью.

В конце августа стало известно, что администрация Трампа намерена объявить о заключении нефтяной сделки после начала конфликта в Иране и предстоящих промежуточных выборах в Конгресс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о заявлении Дональда Трампа и договоренностях, связанных с контрольным пакетом акций над запасами венесуэльской нефти (более 65 миллиардов баррелей).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.